Séances d'échauffement du spectateur

Centre culturel Jean Gagnant, 8 mars 2022, Limoges.

Centre culturel Jean Gagnant, le mardi 8 mars à 18:30

**Autour du spectacle** _**Isadora Duncan.**_ Participer au festival danse émoi ne se fait pas qu’avec les yeux. Nous vous proposons, avant d’assister au spectacle du soir, d’éveiller vos sens avec une mise en jeu corporelle. Une approche simple et ludique de l’univers d’une pièce. Une manière différente d’entrer en contact avec la danse. Intervenante : Laura Messina. -Rendez-vous à 18h30, le 08 mars au Centre Culturel Jean-Gagnant Durée 45 min. **Ouvert à tous.** **Gratuit sur réservation (Jean-Gagnant : 05 55 45 94 00 / Jean-Moulin : 05 55 35 04 10** 1h30 avant les représentations, les échauffements du spectateur permettent une immersion totale dans l’univers de chacune des créations. Centre culturel Jean Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges Le Sablard Haute-Vienne

2022-03-08T18:30:00 2022-03-08T19:30:00

