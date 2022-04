SEANCES DE YOGA A LA PLAGE

2022-07-02 – 2022-07-02 Lieu des séances :

En fonction de la météo, les cours se dérouleront en plein air sur la plage ou dans un jardin.

En cas d’intempéries, nous pratiquerons dans une salle située sur la commune des Moutiers-en-Retz. Participez à une séance de yoga sur la plage, idéal pour développer votre énergie vitale et vous ressourcer cet été. hamsa-yoga@hotmail.com +33 7 83 44 80 84 http://www.hamsa-yoga.net/ Lieu des séances :

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

