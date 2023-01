SÉANCES DE VARIÉTÉS « RETOUR VERS LE FUTUR » AU PUISET DORÉ Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire 8 8 EUR L’association Évasion loisirs du Puiset Doré organise sa 30ème édition des séances de variétés aux dates suivantes : les samedis 28 janvier, 4 et 11 février à 20 h 30 et les dimanches 29 janvier, 5 et 12 février à 14 h 30. Ce spectacle offrira une balade dans l’histoire de la Préhistoire à nos jours, et même dans le futur avec un saut jusqu’en 2300. Le tout accompagné, de danses, de sketches et de chansons. Réservations auprès de Sophie Haie au 02 41 75 88 40 ou 06 64 47 71 09. Participez à la 30ème édition des Séances de variétés du Puiset Doré : un mélange de sketches, de danses et de chants… Salle paroissiale LE PUISET DORE Montrevault-sur-Èvre

