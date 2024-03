SÉANCES DE VARIÉTÉS DE VRITZ Place de l’Église Vallons-de-l’Erdre, vendredi 15 mars 2024.

Au Vritz Variety Village, l’humour y est souvent décalé ! Les danses y sont variées et colorées.

Au Vritz Variety Village, l’humour y est souvent décalé ! Les danses y sont variées et colorées. Le son et lumière font pétiller le tout !

Le spectacle créé par la troupe dégage plein d’énergie puisqu’il n’y a pas de place pour les temps morts au VVV. La troupe est composée d’environ 80 artistes âgés de 7 ans à 77 ans.

Cette année, la détente est de mise aux variétés puisque le thème est les vacances.

Le spectacle va-t-il passer aussi vite qu’une semaine de vacances ? Allons-nous réussir à faire s’évader les spectateurs ? Ces spectateurs qui seront plongés dans l’ambiance dès leur entrée dans la salle ! Venez vite découvrir les décors et le spectacle et passez un bon moment en déconnexion totale pour ressortir rebooster…

Réservation avant le 9 mars 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 23:00:00

Place de l’Église Espace des Ardoisières

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire

