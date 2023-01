SÉANCES DE VARIÉTÉ ART’CULMINE Sèvremont Sèvremont Catégories d’Évènement: Sèvremont

SÉANCES DE VARIÉTÉ ART'CULMINE 8 Place du porche Salle du foyer rural Sèvremont Vendée

2023-02-18

2023-02-18 – 2023-02-18

Vendée Après 4 ans d’interruption dûe aux problèmes sanitaires, la troupe retrouve le chemin « des planches ». Les acteurs ont préparé 4 séances sur le thème des « enfants de la télé ». Réservation conseillée.

Gratuit pour les moins de 11 ans. associationartculmine@gmail.com +33 2 51 63 02 13

