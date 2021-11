Châtellerault Salle Camille Pagé Châtellerault, Vienne Séances de vaccination Salle Camille Pagé Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Le service Communal d’Hygiène et de Santé situé 12 avenue Camille Pagé à Châtellerault, propose un suivi vaccinal contre : Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche (DTCaP) et Rougeole, Oreillons, Rubéole (ROR) aux résidents et salariés Châtelleraudais ainsi qu’aux scolaires à partir de 6 ans. Les prochaines séances de vaccination auront lieu les 14 et 15 décembre 2021. L’inscription est obligatoire Contact : 05.49.20.21.50

