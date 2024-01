Séances de vaccination salle camille pagé de chatellerault Châtellerault, mercredi 31 janvier 2024.

Le service Communal d’Hygiène et de Santé propose un suivi vaccinal contre Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche (DTCaP) et Rougeole, Oreillons, Rubéole (ROR) aux résidents et salariés Châtelleraudais ainsi qu’aux scolaires à partir de 6 ans.

Les prochaines séances de vaccination auront lieu les 30 et 31 janvier 2024, salle Camille Pagé à Châtellerault.

L’inscription est obligatoire.

Contact 05.49.20.21.50

salle camille pagé de chatellerault 12 avenue camille pagé

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine service.hygiene@ville-chatellerault.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 17:00:00

fin : 2024-01-31 17:45:00



