Séances de sylvothérapie Butten, 8 mai 2022, Butten.

Séances de sylvothérapie Butten

2022-05-08 – 2022-05-08

Butten Bas-Rhin Butten

EUR Mme Valérie Wittmann, sophrologue, propose des séances de sylvothérapie dans la forêt de la Heidenkirche .

La sylvothérapie est une re-découverte de la forêt.

La forêt qui avec ces nombreuses interactions nous procure des sensations de sérénité et de vitalité.

Au cours de cette balade, où le temps ainsi n’a plus d’importance, vous serez amené à voir la forêt avec un œil nouveau, à la voir mais aussi à la sentir, la toucher. C’est apprendre à laisser son quotidien derrière soi et se redécouvrir en pleine conscience à l’aide de l’énergie de la forêt associée à la méditation, la sophrologie, la respiration consciente…

RDV; au parking de la Heidenkirche

Durée: 9h à 11h30

Tarif: 20 euros

Sur inscription ( places limitées) au 06 95 84 84 08

+33 6 95 84 84 08

