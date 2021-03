Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Séances de soins en Bio Acupressure – Un temps pour soi !! – Atelier Kalayaan Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

Séances de soins en Bio Acupressure – Un temps pour soi !! – Atelier Kalayaan, 20 mars 2021-20 mars 2021, Manosque. Séances de soins en Bio Acupressure – Un temps pour soi !! – Atelier Kalayaan 2021-03-20 09:00:00 09:00:00 – 2021-03-20 18:00:00 18:00:00 Atelier Kalayaan 29 rue Soubeyran

Manosque Alpes de Haute-Provence Un temps pour soi!!

Le samedi 20 mars 2021



Séances de soins en Bio Acupressure



à l’atelier Kalayaan

Sur rendez vous Un temps pour soi!!

Le samedi 20 mars 2021



Séances de soins en Bio Acupressure



à l’atelier Kalayaan

Sur rendez vous

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Autres Lieu Manosque Adresse Atelier Kalayaan 29 rue Soubeyran Ville Manosque