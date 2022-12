SÉANCES DE RELAXATION – MOVIN’ FONT Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

SÉANCES DE RELAXATION – MOVIN’ FONT Fontenay-le-Comte, 4 janvier 2023, Fontenay-le-Comte . SÉANCES DE RELAXATION – MOVIN’ FONT 44 bis Rue de la République El Gusto del Sol Fontenay-le-Comte Vendée El Gusto del Sol 44 bis Rue de la République

2023-01-04 – 2023-01-04

El Gusto del Sol 44 bis Rue de la République

Fontenay-le-Comte

Vendée De 18h30 à 19h15 prévoir tapis, plaid, coussin, bouteille d’eau.

Séance gratuite sans engagement le mercredi 4 janvier.

Séances suivantes 18/01 01/02 01/03 12/04 10/05 07/06

À partir du 18/01 : essai 6€ – Séances suivantes : 12€ Lieu : Espace El gusto del Sol 44 bis rue de la république Fontenay le Comte

Inscriptions obligatoires par téléphone ou mail Vous pouvez aussi profiter après la séance de relaxation de la séance de « Yoga du rire ».

Ces séances ont lieu aux mêmes dates de 19h30 à 20h30. L’association Mov’in font vous propose de découvrir ses activités avec notre sophrologue Anne-Sophie LIBON. sophrosophie79@gmail.com El Gusto del Sol 44 bis Rue de la République Fontenay-le-Comte

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Fontenay-le-Comte Vendée El Gusto del Sol 44 bis Rue de la République Ville Fontenay-le-Comte lieuville El Gusto del Sol 44 bis Rue de la République Fontenay-le-Comte Departement Vendée

Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/

SÉANCES DE RELAXATION – MOVIN’ FONT Fontenay-le-Comte 2023-01-04 was last modified: by SÉANCES DE RELAXATION – MOVIN’ FONT Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 4 janvier 2023 44 bis Rue de la République EL GUSTO DEL SOL Fontenay-le-Comte Vendée Fontenay-le-Comte Vendée

Fontenay-le-Comte Vendée