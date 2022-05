Séances de Qi Gong

2022-07-05 – 2022-08-30 EUR Tous les mardis, rendez-vous dans les jardins du Claux pour pratiquer le Qi Gong.

Ouvert à tous public, même les néophytes Proposé par « Les Ateliers du Sourire intérieur ». lesourireinterieur34@gmail.com +33 6 70 99 60 52 Tous les mardis, rendez-vous dans les jardins du Claux pour pratiquer le Qi Gong.

©OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES – V. Govignon

