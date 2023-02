SÉANCES DE PLANÉTARIUM rue Belle Etoile Épinal Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges

SÉANCES DE PLANÉTARIUM rue Belle Etoile, 14 février 2023, Épinal Épinal. SÉANCES DE PLANÉTARIUM Rue de la Belle Étoile, Épinal, France rue Belle Etoile Épinal Vosges rue Belle Etoile Rue de la Belle Étoile, Épinal, France

2023-02-14 14:15:00 14:15:00 – 2023-02-24 20:15:00 20:15:00

rue Belle Etoile Rue de la Belle Étoile, Épinal, France

Épinal

Vosges Épinal Pendant les vacances du mardi 14 au vendredi 24 février, le Planétarium vous invite à côtoyer les étoiles lors de séances de Planétarium. Vous pourrez en apprendre plus sur le cycle de vie d’une étoile, ou reconnaître les constellations du ciel d’hiver, écouter les légendes associés aux constellations, ou encore voir de plus près les planètes de notre système solaire. Les séances des vacances se remplissent très vite. Avant de faire le déplacement jusqu’à nous, nous vous conseillons de consulter les horaires des séances et surtout de réserver vos places via notre site internet : Calendrier (planetarium-epinal.com) Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 03.29.35.08.02. +33 3 29 35 08 02 https://planetarium-epinal.com/ JF Hamard

rue Belle Etoile Rue de la Belle Étoile, Épinal, France Épinal

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Épinal Vosges rue Belle Etoile Rue de la Belle Étoile, Épinal, France Ville Épinal Épinal lieuville rue Belle Etoile Rue de la Belle Étoile, Épinal, France Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal-epinal/

SÉANCES DE PLANÉTARIUM rue Belle Etoile 2023-02-14 was last modified: by SÉANCES DE PLANÉTARIUM rue Belle Etoile Épinal 14 février 2023 Épinal Épinal, Vosges France rue Belle Etoile Épinal Vosges rue Belle Etoile Épinal Rue de la Belle Étoile Vosges

Épinal Épinal Vosges