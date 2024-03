Séances de planétarium dans les salles du musée Musée de l’archerie et du Valois Crépy-en-Valois, samedi 18 mai 2024.

Séances de planétarium dans les salles du musée L’association Invitez les étoiles, spécialisée dans les animations dédiées à l’astronomie, vous invite à un incroyable voyage, de la Terre aux confins de l’univers. Embarquez à bord d’un planétarium … Samedi 18 mai, 18h00 Musée de l’archerie et du Valois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

L’association Invitez les étoiles, spécialisée dans les animations dédiées à l’astronomie, vous invite à un incroyable voyage, de la Terre aux confins de l’univers. Embarquez à bord d’un planétarium de 7 mètres de diamètre pour une découverte immersive à 360° des objets célestes du ciel du soir, le tout en réalité virtuelle !

Pour l’occasion, les collections permanentes du musée sont accessibles gratuitement de 18h à 22h30 et quelques oeuvres seront spécialement mises en lumière en lien avec la thématique de la soirée. De quoi repartir avec des étoiles plein les yeux !

Événement financé par l’association des Amis, avec le soutien du Conseil départemental de l’Oise, de la Communauté de Communes du Pays de Valois et de la Ville de Crépy-en-Valois.

Musée de l’archerie et du Valois Rue Gustave Chopinet, 60800 Crépy-en-Valois, Oise, Hauts-de-France, France Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France 03 44 59 21 97 http://www.musee-archerie-valois.fr Installé dans l’ancienne demeure médiévale des seigneurs de Crépy-Nanteuil, le musée de l’archerie et du Valois conserve une très belle collection de statues du Moyen Âge du XIXe siècle provenant de différentes églises et chapelles du Valois. Unique en France, il témoigne de la pratique, si diverse, du tir à l’arc dans le monde, de la Préhistoire à nos jours, et tout particulièrement des traditions séculaires des compagnies d’arc.

© Gallica