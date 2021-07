Naintré La Coulée verte Naintré, Vienne Séances de détente La Coulée verte Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Séances de détente La Coulée verte, 9 août 2021, Naintré. Séances de détente

du lundi 9 août au lundi 16 août à La Coulée verte

Ces séances seront animées par Odile Gola, conseillère municipale de Naintré et Christine Fournier, professeure de yoga. Sans inscription, venir avec un tapis, une tenue de sport et un siège pliable pour celles et ceux qui le veulent … Gratuit et ouvert à tous !

Sans inscritpion, Gratuit

Venez découvrir un moment de détente autour du Yoga et de la sophrologie. La Coulée verte Place Jean Jaurès 86530 Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T09:30:00 2021-08-09T12:00:00;2021-08-16T19:00:00 2021-08-16T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu La Coulée verte Adresse Place Jean Jaurès 86530 Naintré Ville Naintré lieuville La Coulée verte Naintré