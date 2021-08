Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Séances de découverte de l’océan pour les adultes Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Séances de découverte de l’océan pour les adultes Capbreton, 27 août 2021, Capbreton. Séances de découverte de l’océan pour les adultes 2021-08-27 17:30:00 – 2021-08-27 18:30:00

Capbreton Landes Capbreton 15 15 EUR Venez profiter de l”expertise du Capbreton Sauvetage Cotier pour décourvir les joies de l’océan en toute sécurite!

Découvrir, s’initier, se mettre en sécurité.

Séances de découverte de l’océan pour adultes

Cours collectifs en petits groupes

Au programme:

