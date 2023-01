Séances de confirmation Chiens de Race (L.O.F) Quiberville Quiberville Catégories d’Évènement: Quiberville

Seine-Maritime

Séances de confirmation Chiens de Race (L.O.F) Quiberville, 29 juillet 2023, Quiberville . Séances de confirmation Chiens de Race (L.O.F) Pelouses situées face au camping Rue de la Saâne Quiberville Seine-Maritime Rue de la Saâne Pelouses situées face au camping

2023-07-29 14:30:00 14:30:00 – 2023-07-29 18:00:00 18:00:00

Rue de la Saâne Pelouses situées face au camping

Quiberville

Seine-Maritime Vous souhaitez faire passer un examen de confirmation à votre chien, pour vérifier les caractéristiques de sa race et obtenir un pedigree ?

Rendez-vous à Quiberville le samedi 29 juillet 2023 ! Des confirmations toutes races sont prévues.

(de 10€ à 41€ par chien) Et enchaînez le lendemain avec une visite de l'exposition canine nationale qui se tiendra cette année encore sur les pelouses de Quiberville ! Pour les amoureux des chiens, c'est le moment de venir à Quiberville ! canine76@wanadoo.fr +33 2 32 10 38 19 https://www.cedia.fr/eng_2016/expodet.asp?ID=760

