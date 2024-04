Séances de cinéma Polisot, vendredi 5 avril 2024.

Séances de cinéma Polisot Aube

L’Aiguillage vous propose deux séances de cinéma en partenariat avec Ciné Ligue.

-à 16h30 Les toutes petites créatures

38 min / Animation Réal. Lucy Izzard

A partir de 3 ans.

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au coeur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance.

-à 20h30 La Zone d’intérêt

Réalisation Jonathan Glazer Durée 1h46

Avec Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus

Le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. 7 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

3 place de la gare

Polisot 10110 Aube Grand Est contact@assoquaidesarts.fr

