Bas-Rhin à 10h30 : « Petits contes sous la neige » – à partir de 3 ans, durée : 40 minutes. Sept contes en douceur le temps d’un hiver enchanteur.

à 15h00 : « Santa & Cie » – à partir de 6 ans, durée 1h35. Les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps.

Organisé par la Médiathèque. Marlenheim

