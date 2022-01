Séances de cinéma – Les 21 et 22 janvier Complexe Patrick Pépi Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vendredi 21 janvier au samedi 22 janvier à Complexe Patrick Pépi

**A l’occasion de la Journée de l’Amitié franco-allemande** **Pour les collégiens** – salle de cinéma – complexe P. Pépi – Vendredi 21 janvier – à 14h. Projection du film ”Zu weit weg ”. **Pour tout public** – salle de cinéma – complexe P. Pépi – Samedi 22 janvier – à 17h – séance gratuite. Projection du film ”Timm Thaler ou le rire vendu”. En partenariat avec la section cinéma du Foyer Rural Complexe Patrick Pépi Rue des Coteaux, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T16:00:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T19:00:00

