Séances de cinéma Landreville, vendredi 19 janvier 2024.

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-19

Le Syndicat d’Initiative de Landreville, en partenariat avec Ciné-Ligue, propose une nouvelle soirée cinéma avec la projection de deux films :

-à 18h : Sirocco et le royaume des courants d’air.

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver. Avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes… Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu’elles l’imaginent ?

-à 20h30 : Soudain seuls. Avec Gilles Lellouche, Mélanie Thierry

En couple depuis 5 ans, Ben et Laura ont décidé de faire le tour du monde en bateau. Avant d’atteindre l’Amérique du Sud, ils font un détour vers une île sauvage, près des côtes antarctiques. En pleine exploration, une tempête s’abat sur eux et leur bateau disparaît. Éloignés du monde, soudain seuls face au danger et à l’hiver qui approche, ils vont devoir lutter pour leur survie et celle de leur couple.

14 Rue Haute

Landreville 10110 Aube Grand Est si.landreville@gmail.com



