Séances de cinéma Bar-sur-Seine, mercredi 20 mars 2024.

Séances de cinéma Bar-sur-Seine Aube

La salle de spectacle « l’Art en Seine » de Bar-sur-Seine vous propose deux séances de cinéma, chaque mois, en partenariat avec Ciné Ligue.

Au programme le mercredi 20 mars

-à 17h, séance jeune public avec Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci !

-à 20h, séance grand public avec Cocorico

De Julien Hervé | Avec Christian Clavier, Marianne Denicourt, Didier Bourdon.

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins… inattendus ! 7 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

L’Art en Seine

Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est

