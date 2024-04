Séances de bains banya sauna russe concert Loisail, samedi 13 avril 2024.

Séances de bains banya sauna russe concert Loisail Orne

Une Banya à Radray.

Une étuve vaporeuse mobile installée près de la rivière pour vous permettre de passer du chaud au froid de la chute d’eau à la mode russe ou finlandaise (sans la neige !). Parfait pour un bien-être physique et psychique !

Et si vous n’êtes pas tentés par le sauna à la russe, vous pourrez toujours profiter des musiciens et déguster de merveilleuses pizza cuites au four à pain du moulin. Venez en famille ou entre amis.

Les bénéfices de cette journée seront reversés à l’association Moulin de Radray, Nature & Patrimoine en vue de financer la réfection de la roue du moulin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13

Le Moulin de Radray

Loisail 61400 Orne Normandie

L’événement Séances de bains banya sauna russe concert Loisail a été mis à jour le 2024-04-05 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE