Séances d'aquaphobie : comment vaincre sa peur de l'eau ? Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Séances d'aquaphobie : comment vaincre sa peur de l'eau ? Orthez, 16 mars 2022, Orthez. Piscine municipale Avenue du Pesqué

2022-03-16 09:00:00 – 2022-03-16 10:00:00

Orthez Pyrénées-Atlantiques 5.45 EUR Dans le cadre des rendez-vous seniors.

Ateliers pour apprendre à maîtriser et combattre sa peur de l’eau ainsi que les blocages qui en découlent. Comment apprivoiser l’eau à son rythme, en travaillant sur l’entrée dans l’eau, l’immersion, la respiration et le déplacement.

Séances encadrées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la Ville d’Orthez. Dans le cadre des rendez-vous seniors.

Ateliers pour apprendre à maîtriser et combattre sa peur de l’eau ainsi que les blocages qui en découlent. Comment apprivoiser l’eau à son rythme, en travaillant sur l’entrée dans l’eau, l’immersion, la respiration et le déplacement.

Séances encadrées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la Ville d’Orthez. +33 5 59 69 01 92 Dans le cadre des rendez-vous seniors.

Ateliers pour apprendre à maîtriser et combattre sa peur de l’eau ainsi que les blocages qui en découlent. Comment apprivoiser l’eau à son rythme, en travaillant sur l’entrée dans l’eau, l’immersion, la respiration et le déplacement.

Séances encadrées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la Ville d’Orthez. Piscine Orthez

Piscine municipale Avenue du Pesqué Orthez

