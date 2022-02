Séances cinéma « Vaillante » et « Adieu Monsieur Haffmann » Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Séances cinéma « Vaillante » et « Adieu Monsieur Haffmann » Villeneuve-sur-Yonne, 25 février 2022, Villeneuve-sur-Yonne. Séances cinéma « Vaillante » et « Adieu Monsieur Haffmann » Espace Pincemin 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne

2022-02-25 – 2022-02-25 Espace Pincemin 25 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne 4 4 EUR L’Espace Pincemin accueille deux séances cinéma avec les films « Vaillante » et « Adieu Monsieur Haffmann ». Résumé de « Vaillante » – 17h30 :

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle ! Résumé de « Adieu Monsieur Haffmann » – 20h :

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages. +33 3 86 87 62 00 L’Espace Pincemin accueille deux séances cinéma avec les films « Vaillante » et « Adieu Monsieur Haffmann ». Résumé de « Vaillante » – 17h30 :

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle ! Résumé de « Adieu Monsieur Haffmann » – 20h :

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages. Espace Pincemin 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Villeneuve-sur-Yonne Adresse Espace Pincemin 25 Rue Carnot Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Espace Pincemin 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Departement Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-yonne/

Séances cinéma « Vaillante » et « Adieu Monsieur Haffmann » Villeneuve-sur-Yonne 2022-02-25 was last modified: by Séances cinéma « Vaillante » et « Adieu Monsieur Haffmann » Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 25 février 2022 Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Yonne