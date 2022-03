Séances cinéma “Maman pleut des cordes” et “Super-héros malgré lui” Villeneuve-sur-Yonne, 25 mars 2022, Villeneuve-sur-Yonne.

5.5 5.5 EUR L’Espace Pincemin accueille deux séances cinéma avec les films “Maman pleut des cordes” et “Super-héros malgré lui”.

Résumé de “Maman pleut des cordes” – 18h :

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon… Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre

toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.

Résumé de “Super-héros malgré lui” – 20h :

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. À son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut… Et encore moins Cédric.

