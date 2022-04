Séances cinéma “Le Temps des Secrets” et “Notre-Dame Brûle” Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne 5.5 5.5 EUR L’Espace Pincemin accueille deux séances cinéma avec les films “Le Temps des Secrets” et “Notre-Dame Brûle”. Résumé de “Le Temps des Secrets” – 17h30 :

Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des Souvenirs d’enfance) de Marcel Pagnol. Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois… une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Résumé de “Notre-Dame Brûle” – 20h :

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud reconstitue heure par heure l'invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

