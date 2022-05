SEANCES BIEN-ETRE POUR FEMMES – RELAXATION Kiosque du Parc Montsouris Paris Catégories d’évènement: île de France

SEANCES BIEN-ETRE POUR FEMMES – RELAXATION Kiosque du Parc Montsouris, 29 mai 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 09h00 à 10h00

Le samedi 04 juin 2022

de 09h00 à 10h00

Le dimanche 29 mai 2022

de 09h00 à 10h00

. gratuit

Relaxation corporelle énergétique et méditation guidée pour femmes, en groupe et en plein air. Retrouvez-nous au kiosque du Parc Montsouris pour prendre un bon bol d’air et surtout pour vous détendre !! :) Au programme : 2 séances bien-être pour femmes avec l’ Association L’ Une Après Lune, pendant 1 heure. Thème : LA DOUCEUR – 1 séance de relaxation corporelle énergétique avec Fadila SAID : qui combine des mouvements lents et doux à reproduire en conscience, et le soin énergétique : Une pratique issue de la médecine douce . Des exercices accessibles à toutes, avec différentes techniques de relaxation. Cette séance vous apportera souplesse, lâcher prise, légèreté. – Une séance de méditation guidée avec Fatiha SAID durant laquelle vous pourrez vous recentrer, vous ressourcer, canaliser votre énergie. Il y a 3 dates de prévues. Soyez à l’heure indiquée SVP : 9 h début de la séance. Merci d’apporter votre tapis de yoga. Au plaisir de vous rencontrer. :) Kiosque du Parc Montsouris 21, Rue Gazan 75014 Paris Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-relaxation-corporelle-energetique-meditation-guidee-en-groupe-pour-femmes-327127175187 associationluneapreslune@yahoo.com https://www.facebook.com/FadilaNRGticienne/ https://www.facebook.com/FadilaNRGticienne/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-relaxation-corporelle-energetique-meditation-guidee-en-groupe-pour-femmes-327127175187

Méditation de Pleine Conscience Séances Bien-être pour femmes en plein air

