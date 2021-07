Paris Parc Montsouris Paris SEANCES BIEN-ETRE POUR FEMMES EN PLEIN AIR Parc Montsouris Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 10h à 11h30

gratuit

Vous avez besoin de vous détendre, vous ressourcer, faire une pause. Venez participer à une séance bien-être intuitive adaptée au groupe. Cours de relaxation corporelle énergétique suivi d’une méditation guidée.Au plaisir de vous accueillir :) La séance de relaxation corporelle énergétique est une reproduction de mouvements lents et doux intuitifs adaptés au groupe, qui vous apporteront : Souplesse, relaxation profonde, ancrage. La méditation guidée vous aidera à vous recentrer et à prendre conscience de votre respiration : Des séances qui contribueront à vous apporter apaisement et détente. Animations -> Atelier / Cours Parc Montsouris 2, rue Gazan Paris 75014

4 : Porte d'Orléans (957m) 4 : Alésia (1115m) B – Cité Universitaire T3 Cité Universitaire ou Parc Montsouris

Contact :Association L' Une Après Lune associationluneapreslune@yahoo.com https://associationluneapr.wixsite.com/luneapreslune https://m.facebook.com/FadilaNRGticienne https://mobile.twitter.com/FadilaSAID2

