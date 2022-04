Séances AquaCardio

Séances AquaCardio, 25 avril 2022, . Séances AquaCardio

2022-04-25 – 2022-04-25 Activité à dominante cardiovasculaire. Rythmée et complète, l’objectif est de booster son tonus. Activité à dominante cardiovasculaire. Rythmée et complète, l’objectif est de booster son tonus. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville