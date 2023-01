Séance yoga du rire Val-de-Scie Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Seine-Maritime Val-de-Scie L’Association Passe Temps d’Auffay vous propose de participer à une séance de Yoga du Rire animée par Céline SERAFFIN.

Cette séance sera sur le thème du rouge ! Emmenez votre tapis et venez passer un moment autour du rire ! Venir avec un tapis de gym ou une serviette , arrivée 15 min avant le début de la séance, Inscription obligatoire L’Association Passe Temps d’Auffay vous propose de participer à une séance de Yoga du Rire animée par Céline SERAFFIN.

Cette séance sera sur le thème du rouge ! Emmenez votre tapis et venez passer un moment autour du rire ! Venir avec un tapis de gym ou une serviette , arrivée 15 min avant le début de la séance, Inscription obligatoire

