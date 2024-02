Séance Yoga du rire Levallois-Perret, Hauts-de-Seine Levallois-Perret, vendredi 16 février 2024.

Au programme : éveil du corps, respirations, rires, détente… Vendredi 16 février, 19h00 1

https://www.promenadesophrologie.com/seances-yoga-du-rire

Retrouvons-nous pour rire ensemble !

VENDREDI 16 FEVRIER à 19h00, LE LOCAL, 36 rue Edouard Vaillant – Levallois

Hâte de vous retrouver pour rire avec vous sans raison…

C’est tellement bon !

Pensez à vous inscrire !

Lien d’inscription : https://www.promenadesophrologie.com/book-online

En Yoga du rire, on aime se sentir à l’aise dans son vêtement pour se sentir à l’aise dans ses mouvements et on oublie pas notre petite bouteille d’eau !

