### Séance de yoga pour tous afin de partager un moment de bien-être convivial autour d’un rafraîchissement. Venez profiter d’un moment de détente privilégié au Musée du Vin et du Négoce. Au programme: – Séance de Yoga de 45 minutes adapté à tout public. – Temps de convivialité autour d’une dégustation de boissons sans alcool.

15€ par personne. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

