Le mercredi 6 octobre 2021

de 20h30 à 22h

payant

❤️? TRALALA des frères Larrieu rassemble à nouveau un incroyable casting d’acteurs au Cinéma Le Balzac dès le 6 octobre. ??Les réalisateurs viendront présenter la séance du mercredi 6 octobre à 20h30 – Séance de minuit au Festival de Cannes 2021 – Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre : “Surtout ne soyez pas vous-même”. Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le “rôle”. Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu. Spectacles -> Projection cinéma Le Balzac 1 rue Balzac Paris 37100

Contact :Cinéma Le Balzac 0145610253 equipe.balzac@yahoo.fr

