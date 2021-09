Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins SÉANCE SURPRISE À CINÉJADE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

SÉANCE SURPRISE À CINÉJADE Saint-Brevin-les-Pins, 4 octobre 2021, Saint-Brevin-les-Pins. SÉANCE SURPRISE À CINÉJADE 2021-10-04 – 2021-10-04

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique En partenariat avec l’Association française des cinémas d’art et d’essai, Cinéjade vous propose une séance surprise ! Ce sont des films en avant-première, “des coups de coeur surprise” de l’AFCAE. Le titre du film n’est pas dévoilé; vous découvrez ce film lors de la projection. Envie de tenter l’expérience ? Cette proposition mensuelle est prévue le lundi ou mardi de chaque mois jusqu’en avril prochain, au tarif habituel d’une séance de cinéma. En partenariat avec l’Association française des cinémas d’art et d’essai, Cinéjade vous propose une séance surprise ! Ce sont des films en avant-première, “des coups de coeur surprise” de l’AFCAE. Le titre du film n’est pas dévoilé; vous découvrez ce film lors de la projection. Envie de tenter l’expérience ? Cette proposition mensuelle est prévue le lundi ou mardi de chaque mois jusqu’en avril prochain, au tarif habituel d’une séance de cinéma. dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville 47.23509#-2.15551