2022-10-31 10:00:00 – 2022-10-31 12:00:00

Seine-Maritime Veulettes-sur-Mer Le pôle sport de la Côte d’Albâtre vous propose une séance sportive VTT.

Réservation obligatoire auprès du pôle sport. Pour les jeunes de 6 à 14 ans.

De 10h à 12h.

RDV au centre nautique. Durée 2h.

