SÉANCE SPÉCIALE : YALLAH GAZA LE DOME Albertville, lundi 18 mars 2024.

SÉANCE SPÉCIALE : YALLAH GAZA Avec l’Association France Palestine Solidarité et le Collectif de Soutien au Peuple Palestinien. Lundi 18 mars, 20h00, 22h00 LE DOME

YALLAH GAZA

De Roland Nurier

1H41

TOUT PUBLIC

FR

Date de sortie : 8 novembre 2023

Documentaire

Film classé Art & Essai

SYNOPSIS

Gaza est un petit territoire palestinien de 40 km x 12 km où vivent plus de 2 millions de personnes. La population est complètement enfermée depuis 2007 par Israël et régulièrement bombardée au mépris de toutes les règles de Droit International et conventions des Nations Unies. La société y est encore structurée et organisée mais pour combien de temps ? Les nombreux témoignages des Palestiniens de Gaza sont mis en perspective avec les analyses de responsables politiques locaux, d’historiens, de journalistes, d’Israéliens, de juristes spécialistes de Palestine/Israël. Les gazaoui-e-s parlent de leur quotidien, de géopolitique, de religion, de sionisme, de droit international, bref de tous les éléments nécessaires à la compréhension du vécu de cette société palestinienne et de son environnement si anxiogène. Appréhender leur résilience pour que le désespoir ne s’installe pas et comprendre comment se transmet de génération en génération cette flamme de la culture et de la terre ?

L’AVIS DES AMIS DU CINÉMA

« En saisissant le quotidien d’une vie sous embargo à Gaza, YALLAH GAZA nous offre un documentaire humaniste, à la fois instructif et poignant. Une ode à la résilience et la jeunesse. »

LE DOME YALLAH GAZA