Séance spéciale tout-petits LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE à 20 mars à 10h Cinéma Le Navire Valence, mercredi 20 mars 2024.

Séance spéciale tout-petits LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE à 20 mars à 10h Cinéma Le Navire Valence Drôme

Séance proposée et offerte par Valence Romans Agglo dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance et suivie d’un échange autour des dispositifs de Valence Romans Agglo pour la petite enfance

2 ans et +

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-20 11:15:00

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@cinemalenavire.fr

