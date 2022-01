Séance spéciale – Tartuffe Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Séance spéciale – Tartuffe Yvetot, 7 février 2022, Yvetot. Séance spéciale – Tartuffe Yvetot

2022-02-07 19:45:00 19:45:00 – 2022-02-07

Yvetot Seine-Maritime Yvetot Venez découvrir ou redécouvrir la pièce emblématique de Molière : Tartuffe.

Rediffusion de la Comédie Française en présence de Franck Lehman, fondateur de la troupe yvetotaise Les K Barrés. Synopsis : En quête de perfection chrétienne, le riche Orgon a recueilli chez lui le dévot Tartuffe pour qu’il guide toute la maisonnée. Mais incapable de résister lui-même aux tentations, Tartuffe tombe amoureux de l’épouse d’Orgon. Surpris au moment il en faisait l’aveu à la belle Elmire, il ne s’en sort qu’au prix d’une plongée dans l’hypocrisie, qui conduit la famille au bord de l’explosion… Venez découvrir ou redécouvrir la pièce emblématique de Molière : Tartuffe.

noe@noecinemas.com +33 2 32 70 43 64 https://www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere/

