Séance spéciale • Paris fête le cinéma d’animation Cinéma Le Grand Action Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 19 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

À l’occasion de la Fête du cinéma d’animation qui se tiendra du 11 au 31 octobre 2023, la Ville de Paris organise en collaboration avec l’Association française du cinéma d’animation le jeudi 19 octobre à 19h au Grand Action une soirée spéciale dédiée aux films d’animation soutenus par son Fonds d’aide au court métrage.

Le public est invité

à la projection de 4 courts métrages aidés par la Ville de Paris, mettant à

l’honneur le travail de réalisatrices et réalisateurs aux univers riches et variés.

Cette soirée exceptionnelle aura pour thématique l’identité et la mémoire et

présentera les œuvres suivantes :

À cœur perdu (2022) de la réalisatrice iranienne Sarah Saïdan qui raconte avec

poésie et humour la quête d’un émigré iranien à la recherche de son cœur ;

Guaxuma

(2018) de l’autrice brésilienne Nara Normande, dont le premier long métrage Sans cœur a été sélectionné à la

dernière Mostra de Venise. La réalisatrice a recours à plusieurs techniques

d’animation du sable pour convoquer avec finesse et créativité le souvenir

doux-amer de la plage brésilienne près de laquelle elle a grandi ;

La forêt de Mademoiselle Tang (2023) du réalisateur français d’origine

cambodgienne Denis Do, dont le premier long métrage Funan sorti en 2018 avait remporté le Cristal au Festival

international du film d’animation d’Annecy. Denis Do revient avec un moyen

métrage mettant en scène le passage des générations dans une maison en Chine du

Sud ;

Souvenir souvenir (2020) du réalisateur français Bastien Dubois

qui revient avec humour et imagination sur ses tentatives pour réaliser un film

sur la guerre d’Algérie.

La projection sera

suivie d’une rencontre entre les équipes des films et le public.

À propos du Fonds d’aide au court métrage de la

Ville de Paris

Lancé en 2006 en

partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’image animé, le Fonds

d’aide à la production de court métrage de la Ville de Paris a apporté son

soutien à plus de 200 projets, tout genre confondu, et autant de productrices

et producteurs, réalisatrices et réalisateurs parmi lesquels Alice Diop, Céline

Devaux, Chloé Mazlo, Agnès Patron et Nicolas Deveaux. Il est piloté au sein de

la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris par la Mission

Cinéma.



Pour en savoir plus sur le Fonds court métrage, suivez les actions de Paris pour le cinéma sur Paris.fr

Cinéma Le Grand Action 5 Rue des Écoles 75005 Paris

Contact : http://www.fete-cinema-animation.fr/ +33972310944 https://www.facebook.com/Fetecinemaanimation/ https://www.facebook.com/Fetecinemaanimation/ https://www.legrandaction.com/films/paris-fete-le-cinema-danimation/

Ville de Paris