Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Séance spéciale “Le poète illuminé, Germain Nouveau (1851-1920)” en présence du réalisateur Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Séance spéciale “Le poète illuminé, Germain Nouveau (1851-1920)” en présence du réalisateur Six-Fours-les-Plages, 13 octobre 2021, Six-Fours-les-Plages. Séance spéciale “Le poète illuminé, Germain Nouveau (1851-1920)” en présence du réalisateur 2021-10-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-13 Cinéma Six n’Etoiles 48 rue de la République

Six-Fours-les-Plages Var Six-Fours-les-Plages Projection en présence du réalisateur Christian Philibert et de l’équipe du film !.

Synopsis : Né et mort à Pourrières dans le Var, Germain Nouveau forme avec ses amis, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, le plus remarquable trio de la poésie française. contact.sixnetoiles@gmail.com +33 4 94 26 58 48 http://www.sixnetoiles.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Cinéma Six n'Etoiles 48 rue de la République Ville Six-Fours-les-Plages lieuville 43.0924#5.84102