Séance spéciale en présence d’Alice Diop : Saint Omer

2022-11-25 – 2022-11-25 EUR Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.



Séance spéciale en présence d’Alice Diop.



Lion d’Argent / Grand Prix du jury

Lion du futur

Mostra de Venise 2022



« Saint Omer » de Alice Diop [2h02 – FR]

Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville…

