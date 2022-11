Séance spéciale du documentaire riposte féministe Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Drôme Nyons EUR 5 5 À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Planning Familial de Nyons et le cinéma Arlequin vous proposent une séance spéciale du film documentaire « Riposte féministe ». cine-arlequin@wanadoo.fr +33 4 75 26 01 41 http://www.cinema-arlequin.fr/ Cinéma Arlequin 28 place de la Libération Nyons

