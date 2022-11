Séance spéciale accompagnée d’une rencontre : Les Repentis

2022-12-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-01 23:00:00 23:00:00 EUR Cette séance du film « Les Repentis » vous sera présentée par Guillaume Mannevy, responsable programmation au sein de la société de distribution Epicentre Films. Il échangera avec vous, à l’issue de la projection, sur le film et sur son métier. dernière mise à jour : 2022-11-22 par

