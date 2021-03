Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Séance sous les pins : Yogalates Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Séance sous les pins : Yogalates, 3 mai 2021-3 mai 2021, Biscarrosse. Séance sous les pins : Yogalates 2021-05-03 09:30:00 – 2021-05-03 10:30:00

Biscarrosse Landes 80 80 EUR Une sortie nature qui sera aussi l’occasion de pratiquer le Yogalates, un mélange équilibré de yoga et Pilates, sous les pins avec une vue sur le lac.

Une pratique essentielle. Venez comme vous êtes : Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun.

Chaussures adaptées et serviettes conseillées … Bon à savoir

Réservation obligatoire en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Sanguinet, Parentis en Born et Biscarrosse.

8 participants maximum. Une sortie nature qui sera aussi l’occasion de pratiquer le Yogalates, un mélange équilibré de yoga et Pilates, sous les pins avec une vue sur le lac.

Une pratique essentielle. Venez comme vous êtes : Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun.

Chaussures adaptées et serviettes conseillées … Bon à savoir

Réservation obligatoire en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Sanguinet, Parentis en Born et Biscarrosse.

8 participants maximum. Une sortie nature qui sera aussi l’occasion de pratiquer le Yogalates, un mélange équilibré de yoga et Pilates, sous les pins avec une vue sur le lac.

Une pratique essentielle. Venez comme vous êtes : Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun.

Chaussures adaptées et serviettes conseillées … Bon à savoir

Réservation obligatoire en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Sanguinet, Parentis en Born et Biscarrosse.

8 participants maximum. Une sortie nature qui sera aussi l’occasion de pratiquer le Yogalates, un mélange équilibré de yoga et Pilates, sous les pins avec une vue sur le lac.

Une pratique essentielle. Venez comme vous êtes : Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun.

Chaussures adaptées et serviettes conseillées … Bon à savoir

Réservation obligatoire en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Sanguinet, Parentis en Born et Biscarrosse.

8 participants maximum.

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Ville Biscarrosse