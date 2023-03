Séance sophrologie et réflexologie Marcheprime Catégories d’Évènement: 33380

Marcheprime

Séance sophrologie et réflexologie, 10 mars 2023, Marcheprime . Séance sophrologie et réflexologie Salle du club des anciens Marcheprime 33380

2023-03-10 – 2023-03-10 Marcheprime

33380 EUR Les vendredis, une fois par mois à partir du 10 mars 2023 jusqu’au 8 décembre 2023 de 14h à 15h30 au Club des Anciens :

Accédez à une détente musculaire, une relaxation agréable grâce aux bienfaits de la réflexologie et de la sophrologie. C’est l’occasion de s’accorder un moment pour soi et d’apprécier l’instant présent. Également, vous apprendrez à soulager d’éventuelles douleurs, gérer votre stress ou encore vous décontracter. Des exercices de respiration, de relaxation et de détente musculaire vous seront proposés par Isabelle et Marion de l’association Sr&Co.

Dates des séances : 10 mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin, 21 juillet (en extérieur), 22 septembre, 20 octobre, 24 novembre, 8 décembre.

Ouvert à tous à partir de 60 ans, attention nombre de place limité.

Inscription obligatoire : C.C.A.S. 05 57 71 50 80 ou ccas@ville-marcheprime.fr Les vendredis, une fois par mois à partir du 10 mars 2023 jusqu’au 8 décembre 2023 de 14h à 15h30 au Club des Anciens :

Accédez à une détente musculaire, une relaxation agréable grâce aux bienfaits de la réflexologie et de la sophrologie. C’est l’occasion de s’accorder un moment pour soi et d’apprécier l’instant présent. Également, vous apprendrez à soulager d’éventuelles douleurs, gérer votre stress ou encore vous décontracter. Des exercices de respiration, de relaxation et de détente musculaire vous seront proposés par Isabelle et Marion de l’association Sr&Co.

Dates des séances : 10 mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin, 21 juillet (en extérieur), 22 septembre, 20 octobre, 24 novembre, 8 décembre.

Ouvert à tous à partir de 60 ans, attention nombre de place limité.

Inscription obligatoire : C.C.A.S. 05 57 71 50 80 ou ccas@ville-marcheprime.fr +33 5 57 71 50 80 @Mairie Marcheprime

Marcheprime

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: 33380, Marcheprime Autres Lieu Marcheprime Adresse Salle du club des anciens Marcheprime 33380 Ville Marcheprime Departement 33380 Lieu Ville Marcheprime

Marcheprime Marcheprime 33380 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcheprime /

Séance sophrologie et réflexologie 2023-03-10 was last modified: by Séance sophrologie et réflexologie Marcheprime 10 mars 2023 33380 Marcheprime Salle du club des anciens Marcheprime 33380

Marcheprime 33380