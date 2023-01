Séance séniors et petits enfants : Louise et la légende du Serpent à plumes et Lion bleu Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Séance séniors et petits enfants : Louise et la légende du Serpent à plumes et Lion bleu
36, Boulevard Général De Gaulle Lux Scène Nationale Valence

2023-02-14 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-14

Drôme EUR Séance réservée aux grands-parents valentinois (+ de 60 ans) et leurs petits enfants.

Inscriptions auprès du CCAS par téléphone au 04 75 79 21 50 ou par mail ccas-polesolidarites@mairie-valence.fr anne.laure.guillot@lux-valence.com +33 4 75 82 44 15 http://www.lux-valence.com/ Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence

