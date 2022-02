Séance-rencontre de présentation des 39èmes rencontres du cinéma latino américain cinéma Jean Eustache, 5 mars 2022, Pessac.

Retrouvez nous le vendredi 4 mars à 20h au cinéma Jean Eustache pour une séance-rencontre autour du film Pureza de Renato Barbieri. Cette projection sera suivie par une discussion avec Ilana Heineberg, maîtresse de conférences spécialisée dans la littérature et la culture brésilienne. Ce retour en salles sera aussi l’occasion d’inaugurer l’exposition sur les 40 ans de FAL33 qui restera au cinéma Jean Eustache du 2 au 22 mars. Le vernissage se fera à 19h. ?PUREZA-Renato Barbieri-101 minutes-Fiction-Brésil Synopsis : Ce long métrage, inspiré de faits réels, relate l’histoire de Pureza, une mère qui recherche son fils, Abel, disparu après avoir quitté la maison pour les mines d’or du sud du Pará. Dans sa quête elle découvre un système d’esclavagisme des travailleurs ruraux. Employée dans une ferme, elle est témoin du traitement brutal qu’ils subissent et de la destruction de la forêt. Elle s’échappe et dénonce les faits aux autorités fédérales. Sans crédibilité, et luttant contre un système fort et pervers, elle retourne dans la forêt pour recueillir des preuves de ce qu’elle a rapporté à Brasilia.

Présentation du festival à travers le vernissage de notre exposition et la projection du film PUREZA de Renato Barbieri.

cinéma Jean Eustache 7bis rue des Poilus Pessac Le Bourg Gironde



2022-03-05T19:00:00 2022-03-05T23:00:00