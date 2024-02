Séance rencontre « Ceux qui nous nourrissent » Matour, dimanche 3 mars 2024.

Séance rencontre « Ceux qui nous nourrissent » Matour Saône-et-Loire

La projection du documentaire « Ceux qui nous nourrissent » sera suivie d’un temps d’échanges en présence de Michel Prost, membre de la société d’agriculture.

Aujourd’hui, tout le monde parle d’agriculture, mais on connait finalement peu ceux qui font ce métier. D’où la volonté de refléter le plus fidèlement possible ce qu’ils vivent, de manière assez brute, sans voix off, juste en écoutant leurs voix explique le réalisateur, Guillaume Descave. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

Cinéma de Matour

Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mairie@matour.fr

L’événement Séance rencontre « Ceux qui nous nourrissent » Matour a été mis à jour le 2024-02-26 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III