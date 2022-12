SÉANCE PROJECTION FILM ‘ASHANTI’ Saint-Nicolas-de-Port Saint-Nicolas-de-Port MEURTHE ET MOSELLE TOURISME Saint-Nicolas-de-Port Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-12-28 14:30:00 – 2022-12-28 17:00:00

Meurthe-et-Moselle Saint-Nicolas-de-Port Le Musée du Cinéma et de la Photographie propose une séance exceptionnelle, spécial fin d’année du film « Ashanti » sorti en 1979, réalisé par Richard Fleischer, avec Michael Caine, Rex Harrison, Omar Sharif, Peter Ustinov, Bervely Johnson.

Le docteur Linderby et sa femme Anansa vaccinent un village de l’ouest africain. Anansa est enlevée par un marchand d’esclaves. Son mari se lance à sa poursuite. +33 3 83 45 18 32 https://www.museecinemaphoto.com/ Musée du Cinéma et de la Photographie

