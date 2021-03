Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Séance prénatal Yoga respiration Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Séance prénatal Yoga respiration, 26 avril 2021-26 avril 2021, Biscarrosse. Séance prénatal Yoga respiration 2021-04-26 – 2021-04-26

Venez pratiquer une séance prénatal yoga respiration avec Tiffany !! Au programme, étirements et respiration, bouger sans dégâts avec la Méthode de Gasquet, la séance se terminera par un temps d'échange. C'est aussi lâcher prise en prenant conscience de son corps. Venez comme vous êtes : Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun. Réservation obligatoire en ligne et dans les bureaux d'information touristique de Sanguinet, Parentis en Born et Biscarrosse. 8 participants maximum

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Ville Biscarrosse